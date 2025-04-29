إيران والعراق يؤكدان على إكمال خط سكة حديد البصرة - شلمجة وفتح الأسواق الحدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقاء بين مستشار رئيس الوزراء العراقي ووزير الاقتصاد والمالية بالوكالة في ايران، تقرر أن تتم متابعة القضايا بشكل جدي مثل متابعة المطالبات وإصدار وقبول الضمانات المصرفية من الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين من الجانب العراقي.

أعرب السيد رحمة الله أكرمي، القائم بأعمال وزير الاقتصاد والمالية الايراني، في كلمته خلال الاجتماع، عن سروره باستضافة الوفد العراقي برئاسة حازم مجيد ناجي الخالدي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، وأعرب عن تقديره لتعاطف الحكومة والشعب العراقي مع ضحايا كارثة الانفجار في ميناء الشهيد رجائي، قائلاً: "إن هذا التعبير عن التعاطف يدل على أن الشعبين الإيراني والعراقي يقفان دائمًا إلى جانب بعضهما البعض ويدعمان بعضهما البعض".

وتابع أكرمي، في إشارة إلى انعقاد المعرض السابع للقدرات التصديرية "إيران إكسبو 2025" نهاية الأسبوع الجاري، قائلاً إن الزيارة المتزامنة للوفد العراقي إلى بلادنا مع انعقاد هذا الحدث تعد فرصة ثمينة للمستثمرين والناشطين الاقتصاديين العراقيين للاطلاع على الفرص والقدرات الهندسية الاقتصادية والفنية الإيرانية".

وفي إشارة إلى انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة السادسة بين إيران والعراق في مايو/أيار من العام الماضي، والتي استضافتها بلادنا، قال اكرمي إن الأجهزة التنفيذية الإيرانية والناشطين الاقتصاديين يتابعون بجدية تنفيذ قرارات تلك اللجنة، ومن الضروري أن تتابع الأجهزة المعنية في العراق هذا الموضوع أيضاً.

وتابع وزير الاقتصاد والمالية بالوكالة في بلادنا معربا عن ارتياحه لتقدم المشروع المشترك بين البلدين بشأن بناء خط سكة حديد البصرة - شلمجة، وقال: "إن الانتهاء النهائي من هذا الطريق يمكن أن يكون له تأثير كبير على زيادة قدرات الشركات الإيرانية مع الجانب العراقي على تصدير الخدمات الفنية والهندسية".

ودعا أكرمي، لتعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير الخدمات الفنية والهندسية للشركات الإيرانية في العراق، إلى اعتماد آلية من قبل هذا البلد المجاور لتسوية مطالب الشركات والمقاولين الإيرانيين، وكذلك إصدار ضمانات بنكية لهم.

كما ثمن متابعة وجدية مستشار رئيس الوزراء العراقي في حل المشاكل الإدارية والبيروقراطية للجانب العراقي بهدف تطوير التعاون المشترك خلال الأشهر الأخيرة، واعتبر بعض التحويلات والتطورات في الفريق الاقتصادي للبلاد دليلاً على جدية الحكومة العراقية في زيادة قدرات التعاون التجاري بين الطرفين.

وأعرب حازم مجيد ناجي الخالدي مستشار رئيس الوزراء العراقي الذي يزور ايران على رأس وفد اقتصادي، عن تعازيه للحكومة والشعب العراقي في الخسارة المأساوية للأرواح في حادث ميناء الشهيد رجائي، ووصف القواسم التاريخية والثقافية والعقائدية والدينية المشتركة بين شعبي البلدين بأنها عامل يتجاوز كل الدوافع السياسية والاقتصادية لتعزيز الروابط بين البلدين.

وفي اشارة الى بعض المشاريع العالقة والمشاريع المشتركة الجارية بين البلدين خاصة فيما يتعلق ببناء واستكمال خط سكة حديد البصرة - شلمجة واطلاق المناطق الاقتصادية المشتركة والاسواق الحدودية بين ايران والعراق، اكد انني ملزم من قبل رئيس الوزراء العراقي بمتابعة هذه الامور بشكل جدي حتى يتم تحقيقها بشكل نهائي.

وأعلن الخالدي أن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق يشكل نحو 11 مليار دولار من إجمالي 70 مليار دولار تجارة البلاد مع بقية دول العالم، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 25 مليار دولار مع الانتهاء من الاتفاقيات بين البلدين بشأن إنشاء أسواق حدودية ومناطق ومدن اقتصادية مشتركة.

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