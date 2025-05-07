المقاومة مستمرة.. تنفيذ عملية إطلاق نار قرب جنين وعملية دهس في الخليل

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أُصيب عدد من المستوطنين الإسرائيليين بجراح متفاوتة، اليوم الأربعاء، في عمليتين منفصلتين في الضفة الغربية المحتلة.

ففي العملية الأولى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 مستوطنين بجراح متفاوتة جراء إطلاق نار استهدف سيارة إسرائيلية عند معبر الريحان، شمالي الضفة الغربية، قرب مدينة جنين.

وذكر مراسل "القناة 14" الإسرائيلية أن الهجوم أدى إلى إصابات، بعضها وُصفت بالخطرة، وأن منفذي العملية انسحبوا من المكان.

وأوضحت مراسلة الميادين أن قوات الاحتلال تقول إن منفذي عملية الريحان أطلقا النار من سيارة باتجاه الحاجز ما أدى إلى إصابة مستوطنين بينهم جنديان. ونقلت طائرة المصابين في عملية إطلاق النار على معبر الريحان.

بالتزامن، تحدثت القناة "12" عن عملية دهس قرب "سدة الفحص" في منطقة الخليل، أسفرت عن إصابة مستوطن، فيما تم "تحييد" (استشهاد) المنفذ.

تأتي هذه العمليات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي تجدّد في آذار/مارس 2025، ووسط تصاعد الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.