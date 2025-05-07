بزشكيان يرسل المعاهدة الاستراتيجية بين إيران وروسيا إلى مجلس الشورى

أعلن محمد اميد فر، رئيس قسم الاتفاقيات الدولية في المكتب القانوني الرئاسي، في مقابلة مع وكالة مهر، أن الرئيس أرسل المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا إلى مجلس النواب، قائلاً: "أرسل الرئيس هذه المعاهدة إلى مجلس النواب اليوم".

وأشار إلى أن هذه المعاهدة تنظم العلاقات العامة بين إيران وروسيا وتحكم جميع العقود التنفيذية التي سيتم تنفيذها بين البلدين. كما ينظم العقود التي تم إبرامها بالفعل والتي تحتاج الآن إلى التنظيم، حيث أن بعض العقود التي تم إبرامها بالفعل وصلت إلى طريق مسدود. ويمكن لهذه المعاهدة الاستراتيجية أن تقدم مساعدة كبيرة في تنفيذ العقود.

وقال رئيس قسم الاتفاقيات الدولية في المكتب القانوني الرئاسي: "إن هذه المعاهدة الاستراتيجية تنظم العلاقات بين إيران وروسيا، ولا يمكن لأي من البلدين التحرك أو معارضة أي شيء يتعارض مع مبادئ وروح هذه المعاهدة، ويجب أن يكون كل التعاون إيجابيا".