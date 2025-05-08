ايران ترفض رفضا قاطعا المزاعم بشأن التخطيط لاستهداف سفارة الكيان الصهيوني في لندن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كتب على صفحته في منصة إكس، "نرفض رفضا قاطعا اختلاق القصص حول المواطنين الإيرانيين المعتقلين في بريطانيا" مضيفا إن اختيار التوقيت الحالي، والافتقار إلى التفاعل يشير إلى أن هناك على ما يبدو قضايا تجري خلف الكواليس.

وأشار إلى أن "إيران بلا أدنى شك تنفي بشكل قاطع أي تورط لها في مثل هذه الأعمال، مضيفاً أنه لم يتم إبلاغنا بهذه الاتهامات عبر القنوات الدبلوماسية المختصة.

وخاطب بريطانيا قائلا إيران تطلب من بريطانيا المساعدة في أي تحقيق وفي أي مزاعم ذات مصداقية مؤكدا إن اختيار التوقيت الحالي والافتقار إلى التفاعل يشير إلى أن هناك على ما يبدو قضايا تجري خلف الكواليس.

وتابع تاريخيا التجارب تشير إلى أن هناك أطرافا ثالثة مستعدة لاتخاذ أي إجراء يائس لعرقلة الدبلوماسية وتصعيد التوترات، بما في ذلك تقديم ادعاءات كاذبة.

وشدد على إن إيران مستعدة للتدخل لتوضيح ما حدث بالفعل، متابعا نؤكد مجدداً على أن السلطات البريطانية يجب أن تضمن الإجراءات القانونية اللازمة لمواطنينا.

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