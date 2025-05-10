خرازي: إيران تؤكد على إقامة منتدى حوار إقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي في قمة "الحوار بين إيران والعالم العربي": أصحاب السعادة! إن ازدهار أي منطقة يتطلب، قبل كل شيء، الالتزام الجماعي من جانب أعضائها بالسلام والاستقرار، ويجب أن يتحقق مستقبل كل منطقة من قبل بلدان تلك المنطقة، على أساس الاحترام المتبادل والحفاظ على السيادة والشعور بالمسؤولية المشتركة. لأن الأمن الجماعي ليس شيئاً يمكن استيراده، بل يجب خلقه من الداخل ومن دون تدخل خارجي.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم إنشاء منصات حوار شاملة ومستدامة بين دول المنطقة من أجل تطوير السلام والاستقرار والازدهار.

وأضاف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، في معرض حديثه عن "تأكيدنا على الدبلوماسية النشطة والحل السلمي للنزاعات"،: "في رأينا، الجيران ليسوا منافسين، بل هم شركاؤنا الرئيسيون في تحقيق مستقبل سلمي". إيران مستعدة لإجراء محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز الشفافية والثقة وتقليل سوء الفهم. وفي هذا الصدد، يؤكد القرار رقم 598 الذي أوكل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن على أهمية إنشاء منتدى الحوار الإقليمي.