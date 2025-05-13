لیبیا..عودة الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات أودت بحياة عسكريين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الوزارة في بيان، أن العملية العسكرية في طرابلس انتهت بنجاح بعد السيطرة على منطقة أبو سليم التي تضم المقر الرئيسي وأغلب مقار جهاز الدعم والاستقرار، مؤكدة أن قواتها تواصل العمل لضمان استدامة الأمن والاستقرار في العاصمة.

أن هدوءا حذرا يسود العاصمة طرابلس مع سماع أصوات إطلاق النار بشكل متقطع من حين إلى آخر.

وأشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بجهود الجيش والشرطة في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة بالعاصمة.

كما أعلنت وزارة الداخلية، أن الأوضاع في اتجاه السيطرة، وأن الأجهزة الأمنية تبذل جهودها لضبط الأمن واحتواء الموقف.

من جانبها، أكدت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا انقطاع شبكة الكهرباء عن مناطق حيوية داخل العاصمة طرابلس جراء الاشتباكات.

جاء ذلك عقب اشتباكات دامت عدة ساعات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتائب مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية، وجهاز الدعم والاستقرار، بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس.

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