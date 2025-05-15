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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٠ م

ايران تعرب عن قلقها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا

ايران تعرب عن قلقها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا

عبّر المتحدث باسم وزارة الخارجية عن قلقه الشديد من استمرار الاشتباكات العسكرية في طرابلس، عاصمة ليبيا، مطالبًا بوقف فوري للعنف وسفك الدماء.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب إسماعيل بقائي عن قلقه العميق من استمرار النزاعات المسلحة في طرابلس، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. ودعا إلى ضرورة إنهاء العنف بشكل عاجل.

وأشار بقائي إلى مسؤولية جميع الأطراف المعنية في هذه النزاعات للمساهمة في استعادة الهدوء، داعيًا إياهم إلى وضع مصالح الشعب الليبي العليا في الاعتبار، واتباع مسار الحوار والتفاعل لحل الخلافات، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية الضارة في تطورات الوضع في ليبيا.

كما أعرب بقائي عن تعازيه ومواساته لعائلات الضحايا والمصابين في هذه الأحداث.

/انتهى/

رمز الخبر 1958001
یاسر المصری

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