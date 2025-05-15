ايران تعرب عن قلقها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب إسماعيل بقائي عن قلقه العميق من استمرار النزاعات المسلحة في طرابلس، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. ودعا إلى ضرورة إنهاء العنف بشكل عاجل.

وأشار بقائي إلى مسؤولية جميع الأطراف المعنية في هذه النزاعات للمساهمة في استعادة الهدوء، داعيًا إياهم إلى وضع مصالح الشعب الليبي العليا في الاعتبار، واتباع مسار الحوار والتفاعل لحل الخلافات، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية الضارة في تطورات الوضع في ليبيا.

كما أعرب بقائي عن تعازيه ومواساته لعائلات الضحايا والمصابين في هذه الأحداث.

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