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٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٣٩ م

بدء التحقيق مع نتنياهو في قضايا الفساد

بدء التحقيق مع نتنياهو في قضايا الفساد

بدأت التحقيقات مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، في قضايا الفساد المالي. 

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مركز الإعلام الفلسطيني، فإن التحقيقات تركز على قضية الفساد المالي المعروفة باسم "القضية 4000"، والتي تتعلق بشركة "بيزك - والا".

في هذه القضية، يُتهم نتنياهو بتلقي دعم مالي حكومي من شاؤول ألوفيتش، أكبر مساهم في شركة الاتصالات "بيزك"، مقابل إنقاذه من الإفلاس.

كما أن هذه الشركة، مقابل الدعم الحكومي، قدمت تغطية إعلامية إيجابية لصالح نتنياهو وزوجته سارة على موقع "والا"، الذي يُعتبر من المواقع الإخبارية المؤثرة والمملوكة لألوفيتش.

بالإضافة إلى تهم الاحتيال وانتهاك الثقة، يُتهم نتنياهو أيضًا بدفع رشاوى في هذه القضية.

/انتهى/

رمز الخبر 1958800
یاسر المصری

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