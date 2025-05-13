السعودية: انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض انطلق قبيل وصول الرئيس ترامب إلى السعودية.

ومن المقرر أن يحضر ترامب الذي وصل إلى السعودية اليوم، الاجتماع في زيارة تستمر يومين. وستكون كلا من قطر والإمارات هما الوجهتان التاليتان في جولة ترامب.

ويشارك في الاجتماع الاقتصادي نخبة من المسؤولين البارزين من الشركات الأميركية والوزراء السعوديين. ومن المقرر أن يناقش ترامب خلال هذه الزيارة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استثمارات الرياض البالغة 600 مليار دولار في واشنطن على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأعرب عن أمله في أن يصل هذا الرقم إلى تريليون دولار. ويأتي ذلك في وقت تحوم شكوك كثيرة حول إمكانية تحقيق هذا الهدف في ظل تراجع أسعار النفط.

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