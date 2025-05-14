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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٦ ص

واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة مع السعودية بـ 142 مليار دولار

واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة مع السعودية بـ 142 مليار دولار

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنّ واشنطن والرياض، "وقّعتا صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار، هي الأكبر في التاريخ".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "يضمن التزاماً تاريخياً"، باستثمار السعودية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعدما وقّع ترامب، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وثيقة "الشراكة الاقتصادية الاستراتيجة"، التي تتضمّن اتفاقيات في مجالات الطاقة والتعدين والدفاع.

ووقّع ترامب وابن سلمان الوثيقة بعد جولة محادثات أجرياها في الرياض، خلال الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأميركي في ولايته الثانية.

وكان ولي العهد السعودي استقبل ترامب في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث أجريا محادثات أوّلية.وافتتح ترامب جولته في الشرق الأوسط بزيارته الرياض، على أن يزور الإمارات وقطر أيضاً، حيث من المتوقّع أن يبرم صفقات تجارية.

يُذكر أنّ ترامب سبق أن وصف هذه الزيارة بأنّها "ستكون تاريخيةً"، مؤكّداً "حفاظه على سلامة السعودية والإمارات وقطر، وغيرها من الدول"، وفق تعبيره.

/انتهى/

رمز الخبر 1957958

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