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١٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٠١ م

أميركا من جائزة مالية للقبض على الجولاني إلى لقاء الأخير مع ترمب في الرياض

أميركا من جائزة مالية للقبض على الجولاني إلى لقاء الأخير مع ترمب في الرياض

التقى الرئيس الإميركي دونالد ترامب مع رئيس المرحلة الانتقالية السوري الجولاني في الرياض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن النشرة، أن الرئيس الإميركي دونالد ترامب مع رئيس المرحلة الانتقالية السوري الجولاني، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.

أميركا من جائزة مالية للقبض على الجولاني إلى لقاء الأخير مع ترمب في الرياض

لا تفاصيل حتى الان حول فحوى اللقاء وما دار فيه من قضايا.

/انتهى/

رمز الخبر 1957963
شیرین سماره

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