أميركا من جائزة مالية للقبض على الجولاني إلى لقاء الأخير مع ترمب في الرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن النشرة، أن الرئيس الإميركي دونالد ترامب مع رئيس المرحلة الانتقالية السوري الجولاني، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض.

لا تفاصيل حتى الان حول فحوى اللقاء وما دار فيه من قضايا.

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