مشاركة الفيلم الإيراني القصير "خليل" في مهرجان فرنسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يُعد مهرجان "بلين لا بوبين" السينمائي الدولي فعاليةً شهيرةً في فرنسا مُخصصةً للجمهور الشاب، ويُقدم مجموعةً غنيةً من الأفلام والأنشطة التعليمية.

من المقرر أن تُقام الدورة الثالثة والعشرون من مهرجان "بلين لا بوبين" السينمائي الدولي في يونيو/حزيران 2025، في مدينتي إيسوار ولا بوربول الفرنسيتين.

الفيلم الإيراني القصير "خليل"، من إخراج سيد بيام حسيني، هو دراما مؤثرة مدتها 20 دقيقة، صدرت عام 2024.

ملخص:

تدور أحداث الفيلم في قرية صغيرة على هضبة إيرانية، وتحكي قصة خليل، الفتى البالغ من العمر 13 عامًا، الذي يعاني من فقدان والده مؤخرًا. يخشى خليل ألا تنال روح والده المغفرة الإلهية، فينطلق في رحلة مؤثرة. يطلب المغفرة من المحيطين به، آملًا أن يؤثر غفرانهم في عقاب الله. عندما تفشل هذه الجهود في تخفيف قلقه، يكتب خليل، بتشجيع من معلمه وأصدقائه، رسالة صادقة إلى الله، راجيًا الرحمة. تجسّد هذه القصة ببراعة براءة طفل وعزيمته في مواجهة الشكوك الروحية.

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