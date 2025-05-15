بقائي: فردوسي هو منقذ روح إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نشر بقائي في حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" بمناسبة يوم تكريم الشاعر الايراني الحكيم أبو القاسم فردوسي، قائلًا: "لنحاول ألا نسيء إلى العالم؛ ولنسعَ جميعًا نحو الخير. مباركٌ اليوم، يوم تكريم اللغة الفارسية وتخليد الحكيم أبو القاسم فردوسي، مُحيي الهوية والروح الإيرانية ومعلم الحكمة والمعرفة".

وأضاف: "في أوقات صعبة، أضاء فردوسي شعلة التنوير بكلماته، ومن خلال دمج الملحمة والدعوة إلى التفكير والتشجيع على القوة، أعاد إحياء حضارة وهوية عريقة".

وأكد بقائي أن "فردوسي الحكيم قد أضفى الأمل على الكلمات وجعل الملحمة تجري في الإرادات. استمع إلى الكلام وكن أفضل متعلم؛ تأمل في أي شيء يجلب لك السرور".

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