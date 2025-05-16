قاليباف: يجب علينا نحن المسلمين أن نكون صوت الشعب المضطهد في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، الذي زار إندونيسيا للمشاركة في المؤتمر الخامس والعشرين لاتحاد البرلمانات الإسلامية، صلاة الجمعة التي حضرها 200 ألف شخص في مسجد استقلال في جاكرتا اليوم (الجمعة 16 مايو ) وألقى كلمة بعد الصلاة.

وقال قاليباف: في هذه اللحظة، بينما نتحدث أنا وأنتم في أمان تام، فإن إخواننا في غزة، في المنزل، في المدرسة، في المستشفى، في المخيم، ينظرون باستمرار إلى السماء لمعرفة متى ستملأ الطائرات المقاتلة الإسرائيلية سماء غزة مرة أخرى وسيبدأ قصف المنازل والمدارس والمخيمات، وحتى المستشفيات.

اليوم، لا يستطيع أطفال غزة المسلمون أن يجدوا لحظة سلام واحدة من القتل الذي يتعرضون له على يد الجيش الصهيوني فحسب، بل إن الجوع ونقص المياه والمجاعة لا تسمح بإسكات صرخاتهم.

واليوم لا يسمح الجلادون الصهاينة حتى بوصول الدواء إلى المرضى.

يقول نبي الإسلام أرواحنا فداء له في الحديث المشهور: "مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِم‏".

واليوم فإن من واجبنا الإسلامي أن نقف صفاً واحداً متحدين ولا نسمح للنظام الاستكباري العالمي بمواصلة أكبر إبادة جماعية شهدها التاريخ على الإطلاق.

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