انطلاق منتدى حوار طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فعاليات منتدى طهران للحوار بدأ فعالياته التي ستستمر على مدى يومين بحضور 200 وفد من كبار المسؤولين من 53 دولة في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية. وسيلقي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي كلمات في افتتاح هذا المنتدى.

ومن المقرر أن يشهد هذا الاجتماع عقد 40 جلسة متخصصة.

ويشارك في هذا المنتدى أيضا ضيوف كبار من 53 دولة ومن جميع دول الخليج الفارسي على مستوى الوزراء والنواب وصناع القرار الكبار. ومن بين الحضور في هذا الاجتماع أيضا 40 ضيفا أوروبيا من كافة البلدان الأوروبية.

ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها في هذا المنتدى ما يتعلق بمحادثات تخفيف العقوبات، ونزع السلاح في الشرق الأوسط، وقضية الأسلحة النووية أو الدمار الشامل.

ومن بين الحاضرين في الاجتماع وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، ومستشار الأمن القومي الأرميني أرمين غريغوريان، وأمير خان متكي، القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

يُذكر أن الاجتماع الثالث لمنتدى حوار طهران انعقد فيقبل ثلاثة اعوام ىهـ في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية تحت عنوان "سياسة الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية: نهج الصداقة وبناء الثقة" بحضور الشهيد حسين أمير عبداللهيان. وانعقد الاجتماع الثاني للمنتدى في هذا المركز قبل اربع سنوات وكان وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف المتحدث في حفل افتتاح المنتدى.

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