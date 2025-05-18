عراقجي: موعد الجولة المقبلة من المفاوضات تم تحديده تقريبا ولم نتلق اى رسالة مكتوبة من امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني للصحفيين على هامش منتدى طهران للحوار: "استعرضنا مع نظيرنا العماني آخر المستجدات بشأن القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية وآخر مستجدات المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة".

واوضح: "تم تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات تقريبا ولكن يجب تأكيده بشكل نهائي ومن المحتمل أن يتم الإعلان عنه قريبًا، وان وزير الخارجية العماني أيضًا سيعلن مكان المحادثات".

أشار الى الشائعات عن قيام الولايات المتحدة بارسال رسالة خطية الى ايران وقال: "لم نتلق اى رسالة مكتوبة من الولايات المتحدة".

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