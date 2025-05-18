رئيس الوزراء العراقي الأسبق: سيحكم التاريخ على من صمتوا إزاء الإبادة الجماعية في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمته اليوم الأحد خلال "منتدى حوار طهران" قال "عبدالمهدي" : "إسرائيل" لم تتمكن من إنهاء الحرب مع اليمن، وكذلك لم تستطع تحقيق النصر في مواجهة غزة المحاصرة.

وأعرب "عبد المهدي" عن أسفه لعجز المؤسسات الدولية والدول العربية عن احتواء الأزمة في غزة؛ قائلا : لم تستطع الدول العربية ولا المؤسسات القضائية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن اتخاذ إجراء عملي فعال لوقف جرائم "إسرائيل"؛ حتى تنفيذ الأحكام الصادرة مثل مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو يبدو مستحيلا.

كما أشاد بالمواقف الشجاعة لبعض الدول بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول أمريكا اللاتينية وبعض الحكومات الأوروبية؛ مردفا : لقد دفعت إيران واليمن تكاليف باهظة لقاء دعم الشعب في غزة، ولولا امتلاك إيران لمصادر القوة، لربما واجهت حربا أخرى.

وحول المحادثات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة، اكد عبد المهدي، بان الجمهورية الاسلامية تشارك في المفاوضات، هذه المرة، اقوى مما كانت عليه في عام 2015.