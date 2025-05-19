أكثر من 40 غارة صهيونية على خان يونس في غزة خلال ساعات قليلة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أسفرت الهجمات التي شنتها القوات الصهيونية الليلة الماضية وصباح اليوم عن استشهاد وجرح العشرات في مناطق مختلفة من غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية الصهيونية مخيم اللاجئين في منطقة البركة بدير البلح، وسط غزة، في هجمات مماثلة لتلك التي وقعت الليلة الماضية. واستمرت الهجمات المدفعية على مخيم اللاجئين في شرق مدينة غزة.

وفي هجوم صاروخي على منزل في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، استشهد خمسة أفراد من عائلة واحدة وأصيب أربعة آخرون. كما استهدفت المدفعية الصهيونية منطقة القرارة شمال شرق خان يونس.

وفقًا لمصادر فلسطينية، استهدف طائرة مسيرة مخيمًا في جنوب النصيرات، مما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، دون أن يتم نشر إحصائيات دقيقة عنهم. كما أطلقت مركبات الاحتلال النار على المواطنين في شرق مدينة غزة.

في جباليا شمال قطاع غزة، استمرت الهجمات الصهيونية على شارع النزهة. وأفادت مصادر الميادين بأن عدد الغارات التي شنتها القوات الصهيونية على مدينة خان يونس خلال الساعات الماضية تجاوز 40 غارة، بعض منها كان على شكل قصف مكثف.

كما استهدفت قوات الاحتلال مدارس إيواء اللاجئين المجاورة لمستشفى ناصر في وسط خان يونس. ولم يتم بعد نشر إحصائيات دقيقة عن ضحايا الهجمات، لكن المصادر الطبية أفادت بأن ما لا يقل عن 17 شهيدًا تم نقلهم إلى المستشفيات، من بينهم 6 من سكان خان يونس.

كما أفادت وكالة شهاب بأن إحدى هجمات الاحتلال استهدفت مصنعًا لإنتاج الأدوية في المجمع الطبي ومستشفى ناصر.

تأتي هذه التصعيدات في إطار خطة صهيونية تُعرف باسم "عربات جدعون"، والتي من المقرر تنفيذها على مراحل متعددة في غزة. كما ادعى موقع "واللا" الصهيوني أن الاحتلال نفذ عملية خاصة في خان يونس.

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