مقتل 300 موظف في الأمم المتحدة على يد الاحتلال الاسرائيلي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة، أعلن فيليب لازاريني، المسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن ما لا يقل عن 300 من موظفي هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة فقدوا حياتهم جراء الهجمات التي شنتها القوات الصهيونية على قطاع غزة.

وأضاف أن هؤلاء الأفراد، الذين كانوا ضحايا إلى جانب أطفالهم وأحبائهم، سقطوا على يد قوات الاحتلال في غزة. وأكد لازاريني أن معظم هؤلاء الموظفين كانوا من الكوادر الطبية والمعلمين التابعين للأمم المتحدة، مشددًا على أنه لا يوجد ما يمكن أن يبرر جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وكانت الأونروا قد أفادت سابقًا باعتقال أكثر من 50 من موظفيها على يد القوات الصهيونية وتعذيبهم.

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