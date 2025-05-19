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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:١٤ ص

مقتل 300 موظف في الأمم المتحدة على يد الاحتلال الاسرائيلي

مقتل 300 موظف في الأمم المتحدة على يد الاحتلال الاسرائيلي

أفادت وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة بمقتل 300 من عناصرها على يد الكيان الصهيوني في قطاع غزة. 

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة، أعلن فيليب لازاريني، المسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن ما لا يقل عن 300 من موظفي هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة فقدوا حياتهم جراء الهجمات التي شنتها القوات الصهيونية على قطاع غزة.

وأضاف أن هؤلاء الأفراد، الذين كانوا ضحايا إلى جانب أطفالهم وأحبائهم، سقطوا على يد قوات الاحتلال في غزة. وأكد لازاريني أن معظم هؤلاء الموظفين كانوا من الكوادر الطبية والمعلمين التابعين للأمم المتحدة، مشددًا على أنه لا يوجد ما يمكن أن يبرر جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وكانت الأونروا قد أفادت سابقًا باعتقال أكثر من 50 من موظفيها على يد القوات الصهيونية وتعذيبهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1958160
یاسر المصری

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