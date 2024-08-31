خلال حضوره في منزل الشهيد اميرعبداللهيان...وزير الخارجية: اتمنى التوفيق بالسير على درب الشهيد +الصور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بالتزامن مع أسبوع الحكومة في البلاد، التقى وزير الخارجية الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي ورئيس مكتب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مؤسسة الشهداء، بعائلة وزير الخارجية الايراني السابق الشهيد حسين أمير عبداللهيان.

واحيا عراقجي في هذا اللقاء ذكرى الشهيد أمير عبد اللهيان وأشار الى زيارته لمرقد الشهيد، مشيدا بالجهود المستمرة والمخلصة التي بذلها الشهيد أميرعبداللهيان في قيادة الجهاز الدبلوماسي في وقت حرج.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره وشكره لحضور نجل الشهيد أميرعبداللهيان في حفل تنصيبه، وذكر ان هذا الحضور بينما كان الجمع يشعر بمكان الشهيد الفارع، كان شرفا له ولجهاز الدبلوماسي الايراني.

وتمنى عراقجي لنفسه ان يتمكن من السير على درب ذلك الشهيد الكريم واتخاذ خطوات نحو عزة البلاد والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي ختام هذا الحفل أعربت زوجة وأبناء الشهيد أمير عبداللهيان عن شكرهم لحضور مسؤولي الحكومة الرابعة عشرة ومن بينهم وزير الخارجية في منزلهم، معربا عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح لمسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية المقدسة في الحكومة الـ14، وخاصة وزير الخارجية.

وفي ختام هذا الحفل تم تكريم عائلة الشهيد أميرعبداللهيان.

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