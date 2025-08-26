  1. إيران
السفارة الايرانية في بيروت تعليقا على اهانة براك للصحفيين: السياسة الامريكية غارقة بازدراء الشعوب

اعتبرت السفارة الایرانیة في بیان حول تصریحات المبعوث الامیرکی توم باراك من قصر بعبدا، بانه "مُثیرة للشفقة تلک السیاسات الأمیرکیة الغارقة فی التسلّط والعنجهیة وازدراء الشعوب، کما هو حال القائمین علیها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفارة الایرانیة فیبيروت قالت في تدوينة تعليقا على تصریحات المبعوث الامیرکی توم باراك من قصر بعبدا، بانه "مُثیرة للشفقة تلك السیاسات الأمیرکیة الغارقة في التسلّط والعنجهیة وازدراء الشعوب، کما هو حال القائمین علیها.

واضافت : "بونٌ شاسع" یفصل بین نهجهم ونهجنا، تجلّى بوضوح فی مشهدین متناقضین: امین المجلس الاعلى للامن القومي الدکتور علی لاریجاني الذي ظهر على المنابر والشاشات اللبنانیة بمناقشات اتسمت باللباقة والکیاسة، مجیبًا بجرأة ورحابة صدر حتى على أکثر الأسئلة حِدّة؛ فی مقابل الموفدین الأمیرکیین الذین ترى رجالهم یوجهون الاهانات والألفاظ النابیة إلى الصحافیین، فیما تطلق نساؤهم تصریحات رخیصة تفتقر إلى الأدب، کاشفةً عن حقدٍ أعمى تجاه المناضلین الشرفاء في العالم".

