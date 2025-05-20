العميد نصير زاده: لن نسمح بأي تعدي على الحدود المشتركة بين إيران وأرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد عزيز نصير زاده خلال لقائه وزير الدفاع في جمهورية أرمينيا، على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، وقال: "أرمينيا لها مكانة خاصة في سياسة الجوار الإيرانية، والعلاقات بين طهران ويريفان مبنية على أسس تاريخية وثقافية متينة".



وفي إشارته إلى التعايش السلمي بين المسلمين والأرمن في إيران، اعتبره نموذجا ناجحا للتفاعل بين الأديان، وأضاف: "إن السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تعزيز العلاقات مع جميع الجيران، وخاصة أرمينيا، ولا يمكن لأي عائق أن يعترض هذا الطريق".



وأكد العميد نصير زاده دعمه لمفاوضات السلام بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم توقيع معاهدات السلام وهي مستعدة لتسريع هذه العملية.



وأضاف: "إن السلام الدائم في القوقاز سيخلق فرصا واسعة للتنمية الإقليمية".



وفي إشارة إلى تصريحات قائد الثورة خلال لقائه رئيس الوزراء الأرميني، قال وزير الدفاع: "تؤكد إيران على تطوير العلاقات مع أرمينيا، وسيستمر التعاون على أساس المصالح المتبادلة ومستقلاً عن ضغوط القوى الأجنبية".



وأكد أن الحفاظ على وحدة أراضي المنطقة واستقرار حدودها من المبادئ الثابتة للسياسة الإيرانية، وقال: "إن الحدود المشتركة بين إيران وأرمينيا هي طريق اتصال تاريخي بين البلدين، وطهران لن تسمح بأي اعتداء على هذه الحدود".



وفي جزء آخر من كلمته، حذر العميد ناصر زاده من وجود قوى خارجية في القوقاز، وأضاف: "يجب أن يتم بناء الأمن الإقليمي من قبل دول المنطقة". لأن التدخل الأجنبي لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار.



جدير بالذكر أنه في ختام هذا اللقاء تم التوقيع من قبل الطرفين على مذكرة تعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.