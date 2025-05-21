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٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٥٦ م

اللواء باقري: إغلاق الحدود البرية في شرق ايران يجري بجدية

اللواء باقري: إغلاق الحدود البرية في شرق ايران يجري بجدية

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمدباقري، الذي وصل يوم امس الثلاثاء إلى محافظة سيستان وبلوشستان عبر مطار زاهدان ان إغلاق الحدود البرية في شرق ايران يجري بجدية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح اللواء باقري الذي وصل إلى محافظة سيستان وبلوشستان عبر مطار زاهدان، لدى وصوله إلى المحافظة في حديث مع الصحفيين: "إن سيستان وبلوشستان من المحافظات التي تحظى باهتمام وتأكيد من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وإن أحد الأهداف الرئيسية للزيارة هو تفقد وحدات القوات المسلحة ودراسة قضاياها ومتابعتها وحل مشكلاتها."

وأضاف اللواء باقري: "كما سيتم الاطلاع على موضوع إغلاق الحدود الذي يجري بحمد الله بجدية."

وتابع قائلاً: "سيتم تقييم القضايا الأمنية والتعليمية والمختلفة المتعلقة بالقوات المسلحة خلال هذه الزيارة. وقد سبق أن جاءت فرق عديدة من هيئة الأركان العامة ودرست القضايا، وسنقوم في هذه الزيارة بوضع خلاصات واتخاذ قرارات أساسية."

/انتهى/

رمز الخبر 1958292

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