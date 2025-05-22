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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٣١ م

عراقجي: الأمريكيون يتفاوضون معنا بسبب يأسهم من العقوبات

عراقجي: الأمريكيون يتفاوضون معنا بسبب يأسهم من العقوبات

أكد وزير الخارجية الإيراني، في اجتماع إقليمي حول الدبلوماسية الاقتصادية، أن "وظيفة إدارة الدبلوماسية الاقتصادية وسفاراتنا في الخارج هي تسهيل الأمور وإزالة العقبات". 

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية أضاف : "إن وزارة الخارجية مسؤولة عن السعي لرفع العقوبات. يجب على الطرف الآخر أن يرفع العقوبات، لكن من واجبنا أن نعمل على تحييدها وتجاوزها".

وأشار إلى أنه "إذا كنا نرغب في أن تسير المفاوضات مع المفروضين للعقوبات بشكل جيد، يجب أن نُحبطهم من استخدام أدواتهم العقابية".

وأوضح أن "الأمريكيين يتفاوضون معنا لأنهم يأسوا من أن عقوباتهم الظالمة قد تُجبر الشعب والحكومة الإيرانية على الاستسلام".

ورغم اعترافه بأن "العقوبات لم تكن خالية من الصعوبات ولم تُحدث نقصاً"، إلا أنه أشار إلى أن "جهود الإيرانيين والتجار قد تضافرت معاً، مما حال دون أن تُعطلنا العقوبات".

/انتهى/

رمز الخبر 1958320
یاسر المصری

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