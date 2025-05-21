وندی شرمن: من المستحيل إقناع إيران بوقف تخصيب اليورانيوم

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرحت "وندي شرمن"، التي كانت تشغل منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية وقادت فريق المفاوضات في الاتفاق النووي لعام 2015، لوكالة رويترز: "إقناع طهران بإنهاء برنامجها النووي والتخلي عن التخصيب، رغم أنه أمر مرغوب فيه، إلا أنه غير ممكن."

وادعت شرمن: "هذا يعني أن المفاوضات ستصل إلى طريق مسدود، وهناك احتمال لاندلاع حرب، وهو ما أعتقد أن ترامب لا يرغب فيه حقًا، لأنه يقدم نفسه كرئيس للسلام."

وأضافت شرمن: "حتى إذا تم تقليل الخلافات حول التخصيب، فإن إلغاء العقوبات لا يزال قضية صعبة. الولايات المتحدة ترغب في رفع تدريجي للعقوبات النووية، بينما تطالب طهران بإلغاء فوري لجميع العقوبات."

وفيما يتعلق بخيارات إيران في حال فشل المفاوضات، قالت شرمن إن طهران من المحتمل أن تستمر في "تجاوز العقوبات وبيع النفط، بشكل رئيسي إلى الصين، وربما إلى الهند ودول أخرى."

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