القوات اليمنية تعلن بدء فرض حظر بحري على ميناء حيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذّر المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، كلّ الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثّاً إياها على أخذ ما ورد في البيان، وما سيرد لاحقاً، بعين الاعتبار.

وأشار سريع إلى أنّ هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقّفه عن العمل.

كما أكد أنّ القوات المسلحة اليمنية "لن تتردّد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية"، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسناداً لهما.

وجدّد تأكيد أنّ كلّ الإجراءات والقرارات المتعلّقة بالاحتلال الإسرائيلي سوف تتوقّف "حال توقّف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في الـ4 من أيار/مايو الحالي، أنّها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على الاحتلال، من خلال تكرار استهداف المطارات، وعلى رأسها مطار اللد، المسمّى إسرائيلياً مطار "بن غوريون".

وتلت ذلك عدة عمليات استهدفت مطار "بن غوريون"، ودفعت بملايين المستوطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ، بينما حذّرت صنعاء شركات الطيران من توجّه طائراتها نحو المطار.

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