تشغيل أول رادار طيران محلي الصنع في مطار آبادان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد أميراني، اليوم السبت، خلال إحياء الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير خرمشهر، في حفل التشغيل المتزامن لمشاريع وزارة الطرق وبناء المدن في مطار آية الله جمي آبادان: "اليوم، وفي هذه المناسبة المشهودة، نشهد افتتاح وتشغيل 10 مشاريع مطارات وجوية بقيمة تزيد عن 6.9 مليون يورو".

وفي إشارة إلى مشاريع المطارات التي يمكن افتتاحها في ذكرى تحرير خرمشهر، أضاف: "نشهد اليوم افتتاح مشاريع في مطارات بوشهر، والإمام الخميني، وشاهرود، وإيلام، وشيراز، وجيرفت، وياسوج، بالإضافة إلى أهم مشروع لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، وهو تصميم وبناء وتركيب وتشغيل أول رادار مطار محلي الصنع MSSR_MODE S في مطار آية الله جمي آبادان. وقد تواجدنا في موقع الرادار في مطار الشهيد آية الله جمي آبادان لافتتاح وتشغيل هذا المشروع الوطني".

وفيما يتعلق بأهمية مشروع الرادار الكبير في مطار آبادان، قال الرئيس التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية: "نظراً لقدم وتآكل أنظمة الرادار في البلاد وتحسين تغطية الرادار في المنطقة الجنوبية الغربية، تم تشغيل نظام الرادار هذا في مطار آية الله جمي في آبادان".

وقال أميراني: "في ظل العقوبات القاسية التي فرضها العدو، اعتمدنا على قدرات المتخصصين والشباب في البلاد في هذا المشروع الكبير، وبدأنا دراسة وتصميم وبناء رادار محلي في عام 2019 بمشاركة المتخصصين في إلكترونيات الطيران من شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية ومعهد أبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة أصفهان للتكنولوجيا".

وأوضح أن الأعمال المدنية (عمليات إعداد البنية التحتية) وتركيب وتشغيل نظام هوائي ورادار MSSR بتقنية MODE S قد بدأت منذ عام 2023. وتابع: "بدأت الاختبارات الفنية والتشغيلية المتعلقة بهذا المشروع في أغسطس العام الماضي وهو الآن جاهز للافتتاح والتشغيل بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر، بأمر من رئيس الجمهورية".

وفي إشارة إلى فوائد رادار مطار آبادان MSSR MODE S للبلاد، قال أميراني: "تم توطين بناء رادارات MSSR في المطار ودعم نظام الرادار في الأهواز وزيادة تغطية الرادار في جنوب غرب البلاد من أجل تحسين سلامة الرحلات الداخلية والعبور واستخدام تقنية MODE S مع قدرات اكتشاف أفضل وأكثر دقة، مما يوفر المزيد من معلومات الرحلة لمراقبي الحركة الجوية وهذا على الرغم من أن هذا المشروع وفر نحو 800 ألف يورو من النقد الأجنبي.

وقال نائب وزير الطرق وبناء المدن والرئيس التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية: "إذا تم تسويق هذا الرادار بشكل صحيح، فسيكون لديه القدرة على البيع وتقديم خدمات ما بعد البيع للدول الأجنبية".

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