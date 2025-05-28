المشاط يتوعد الكيان الصهيوني من مطار صنعاء بعد العدوان

أفادت وكالة مهر للانباء، انه في تصريحات أدلى بها من موقع الاستهداف، خاطب الرئيس المشاط نتنياهو وقال " لن تستطيع أن تحمي قطعان الصهاينة من صواريخنا".. مؤكدا لجميع الشركات التي ما تزال مستمرة في الوصول إلى مطار اللد المسمى إسرائيليا "بن غوريون" بأنها معرضة للخطورة في أي لحظة.

وصرح "على قطعان الصهاينة أن يدركوا أن الصواريخ اليمنية قادرة على الوصول إلى هدفها، ولن تكون الملاجئ ملاذاً آمناً لهم".. داعيا جميع المسافرين حول العالم إلى تجنب الركوب على الطائرات التي لا زالت مستمرة في رحلاتها إلى مطار "بن غوريون" لأنها معرضة لعقوباتنا وليست آمنة.

وشدد المشاط على أن و"العدوان الصهيوني على مطار صنعاء يثبت ألمه من ضرباتنا"، مشيرا إلى أن ذلك "لن يثني اليمن عن قراره في إسناد أهل غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

وأضاف "لن نتراجع، لن نستسلم، ولن تكسر إرادتنا... العدوان سيدفعنا للمزيد من عمليات الإسناد لغزة"، مؤكدا "أن مطار صنعاء سيُرمم وسيستأنف عمله بفضل "رجال سيأتون بالطائرات".