القوات المسلحة اليمنية تسهدف مطار بن غوريون في عملية ثانية خلال ساعات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القوات المسلحة اليمنية قالت في بيان لها عصر اليوم: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

واكدت القوات المسلحة: العملية حققت هدفها بنجاح وأجبرت ملايين الصهاينة على الهروع إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار.

واشار البيان إلى ان العملية أجبرت الرحلات المتجهة إلى المطار على العودة أدراجها في اتجاه الوجهات التي قدمت منها.

وتعد هذه العملية الثانية خلال ساعات.

ولفتت القوات المسلحة: نعمل على مضاعفة قدراتنا وتوسيع عملياتنا الإسنادية مع استمرار حظر حركة الملاحة الجوية على مطار اللد.

وتابع بيان القوات المسلحة: نعمل على استمرار حظر الملاحة البحرية على ميناء حيفا وحظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.