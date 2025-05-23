  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٧:٥٤ م

بقائي: سيتم تحديد موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات في وقت لاحق

بقائي: سيتم تحديد موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات في وقت لاحق

في ختام الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأميركية غير المباشرة وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أجواء المحادثات بالهادئة والمهنية، قائلا: "لقد طرح وزير الخارجية العماني حلولا وأفكارا لتجاوز العقبات، وقد تمت مناقشة خطوطها ومحاورها في هذه الجولة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في رسالة على شبكة إكس بشأن انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "انتهت الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما. وفي هذه الجولة تم مرة أخرى توضيح مواقف إيران المبدئية بشكل صريح وواضح. وجرت المفاوضات في أجواء هادئة ومهنية".

وتابع: "لقد طرح وزير الخارجية العماني حلولاً وأفكاراً لتجاوز العقبات، وقد تم استعراض خطوطها ومحاورها في هذه الجولة".

وصرح: "تم الاتفاق على أنه بالتوازي مع مزيد من الدراسة في العواصم، سيواصل وزير الخارجية العماني العمل على تفاصيل الأفكار المقترحة وتقديمها للجانبين لمزيد من الدراسة. وسيتم تحديد موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات والإعلان عنها في وقت لاحق.

رمز الخبر 1958354
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات