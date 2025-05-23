بقائي: سيتم تحديد موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات في وقت لاحق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في رسالة على شبكة إكس بشأن انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "انتهت الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في روما. وفي هذه الجولة تم مرة أخرى توضيح مواقف إيران المبدئية بشكل صريح وواضح. وجرت المفاوضات في أجواء هادئة ومهنية".

وتابع: "لقد طرح وزير الخارجية العماني حلولاً وأفكاراً لتجاوز العقبات، وقد تم استعراض خطوطها ومحاورها في هذه الجولة".

وصرح: "تم الاتفاق على أنه بالتوازي مع مزيد من الدراسة في العواصم، سيواصل وزير الخارجية العماني العمل على تفاصيل الأفكار المقترحة وتقديمها للجانبين لمزيد من الدراسة. وسيتم تحديد موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات والإعلان عنها في وقت لاحق.