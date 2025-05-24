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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٤٩ ص

إيران وروسيا تؤكدان على ضرورة التعاون في مجال البيئة

إيران وروسيا تؤكدان على ضرورة التعاون في مجال البيئة

التقت نائبة رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة حماية البيئة الإيرانية شينا أنصاري مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف على هامش القمة البيئية الدولية الحادية عشرة في نيفسكي بمدينة سانت بطرسبرغ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت نائبة الرئيس الايراني، في إشارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين إلى مستوى التعاون الاستراتيجي، عن أملها في أن يتم تطوير وتعميق التعاون البيئي بين إيران وروسيا أيضًا في إطار المعاهدة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ودعت أنصاري، وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي لزيارة إيران والمشاركة في مؤتمر "cop 7" في خريف العام الجاري، ودعت إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين فيما يتعلق بخفض منسوب مياه بحر قزوين، والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وإدارة النفايات والملوثات المعدنية والصناعية.

ومن جانبه لبى وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، الدعوة للمشاركة في مؤتمر "cop 7" ودعا إلى تشكيل مجموعة عمل مكونة من خبراء من الدول الخمس المطلة على بحر قزوين لإجراء دراسة مفصلة وعلمية للمخاطر البيئية لهذا البحر.

وسيعقد مؤتمر "cop 7" في اطار معاهدة طهران، بصفة الإطار القانوني البيئي الأكثر أهمية لبحر قزوين، بمشاركة وزراء البيئة وخبراء من الدول المطلة على بحر قزوين.

/انتهى/

رمز الخبر 1958364

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