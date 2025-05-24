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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٣:١٥ م

ايران ترسل وفدا تجاريا تكنولوجيا إلى معرض الصين الدولي للصناعات الدوائية والطبية

ايران ترسل وفدا تجاريا تكنولوجيا إلى معرض الصين الدولي للصناعات الدوائية والطبية

سيتم إرسال وفد تجاري إلى شنغهاي بالصين بدعم من منظمة تنمية التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي، في الفترة من 23 إلى 28 يونيو 2025، لزيارة المعرض الدولي للصناعات الدوائية والطبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان معرض الصين للأدوية والصحة الطبية، باعتباره أكبر حدث للأدوية والصحة في البلاد، يوفر فرصة لتبادل الخبرات وبناء الروابط بين نشطاء سلسلة توريد الأدوية بحضور أكثر من 90 ألف زائر و3500 مصنع كل عام.

ومن بين الخدمات المقدمة للوفد التجاري تذاكر السفر ذهاباً وإياباً من طهران إلى شنغهاي، والحصول على تأشيرة، والإقامة لمدة خمس ليالٍ في فندق 5 نجوم، والنقل من المطار والمعرض، ومترجم مرافق للمجموعة، وزيارة خط الإنتاج، واجتماعات ومؤتمرات B2B، وتحديد الفرص ومجالات التعاون المشترك، والتعرف على أحدث التقنيات في صناعة الأدوية.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في هذا الجناح التسجيل حتى 31 مايو عبر موقع ممر تنمية الصادرات وتبادل التكنولوجيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1958383

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