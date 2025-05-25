تصدير 5000 طن من البضائع برمز خاص للمیناء الجاف "أبرين"

أفادت وكالة مهر للأنباء قال مساعد رئيس الشؤون الجمركية في الجمارك الإيرانية علي أكبر شاماني في حفل افتتاح المرحلة التكميلية وإنشاء محطة ميناء طهران - أبرين الجاف، في إشارة إلى قدرات الترانزيت في جمهورية إيران الإسلامية: "الجمارك هي واحدة من أهم المنظمات وأكثرها فعالية في العملية التجارية".

وأضاف شاماني: "على الرغم من أن التعاون بين السكك الحديدية والجمارك في منطقة ميناء إبرين الجاف بدأ في عام 1403، إلا أنه تم الآن إنشاء رمز مخصص لهذا الميناء الجاف، ويمكن للجمارك متابعة الأنشطة التجارية بشكل مستقل بما في ذلك الاستيراد والتصدير والعبور بقوة أكبر من ذي قبل".

وأشار نائب رئيس الشؤون الجمركية في الجمارك الإيرانية: هذا العام، وفي الخطوة الأولى، تم تصدير خمسة آلاف طن من خلال الرمز المخصص للميناء الجاف، ونظراً للقدرات الجيدة لهذا الميناء والموقع الجغرافي والنقل بالسكك الحديدية وما إلى ذلك، فإنه سيلعب دوراً هاماً في تسهيل التجارة.

إن ميناء أبرين الجاف لديه القدرة على استقبال 30 قطارًا و18 خطًا و1000 عربة يوميًا، وقد خلق حاليًا فرص عمل لـ500 شخص، والتي ستزيد إلى 5000 شخص بمجرد تشغيل ميناء إبرين الجاف بكامل طاقته.

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