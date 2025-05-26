رئيس الوزراء الباكستاني يتوجه إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت مصادر باكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني يواصل جولته التي تشمل أربع دول، حيث سيغادر تركيا اليوم إلى إيران ويصل إلى طهران بعد ظهر اليوم.

وكان قد كتب مستشار الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الايراني، مهدي سنائي رسالة امس الاحد على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "غدا الاثنين، سيستضيف الدكتور بزشكيان، رئيس وزراء باكستان الشقيق والجار، شهباز شريف، الذي سيصل إلى طهران برفقة وفد رفيع المستوى".

و أضاف سنائي: "ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية وثقافية عميقة، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2024 ثلاثة مليارات دولار".

وأوضح مستشار الشؤون السياسية في مكتب الرئيس: "يجري البلدان مشاورات مستمرة بشأن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة".

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