بالفيديو..رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إلى مطار مهرآباد بطهران اليوم الاثنين، بدعوة من الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، للقاء والتشاور مع كبار المسؤولين في بلادنا بشأن التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، وكان في استقباله وزير الداخلية اسكندر مؤمني.

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية لرئيس الوزراء الباكستاني إلى طهران خلال العام الماضي.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني لطهران في اطار جولته إلى أربع دول هي تركيا وإيران وجمهورية أذربيجان وطاجيكستان، التي بدأت يوم الأحد من تركيا وتستمر حتى الجمعة (29 يونيو). ويقال إن هدف إسلام آباد من هذه الرحلات هو تعزيز التحالفات وترسيخ روايتها الإقليمية على المستوى العالمي.

قبل القيام بهذه الرحلة، أعلن محمد شهباز شريف في مقابلة صحفية أن الهدف الرئيسي من رحلته إلى طهران هو تقدير موقف إيران السلمي خلال الصراعات الأخيرة بين باكستان والهند.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس بلادنا يوم 17 مايو، أشاد رئيس وزراء باكستان بالجهود الفعالة التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تخفيف التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي، وأكد على حل الخلافات من خلال الحوار والحلول السياسية.

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