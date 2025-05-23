رئيس وزراء باكستان يزور إيران الأحد لإجراء محادثات سياسية

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انها أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الأحد.

وأفاد بيان صادر عن مركز إسلام آباد للدبلوماسية الحكومية أن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، سيجري مباحثات موسعة مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الباكستاني، خلال زيارته، سيغتنم الفرصة أيضًا للتعبير عن تقديره العميق وامتنانه لمواقف الدول الصديقة تجاه الأزمة الأخيرة في شبه القارة الهندية.

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