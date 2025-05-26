ترامب: شهدنا تقدما حقيقيا في المفاوضات مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المفاوضات مع إيران: "لقد شهدنا تقدماً حقيقياً في المفاوضات مع إيران". لقد أجرينا مفاوضات جيدة جدًا معهم.

وفيما يتعلق بتصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا رغم محادثات إسطنبول، قال أيضا: "أشعر بالسوء إزاء ما يفعله بوتين ونحن نفكر في فرض المزيد من العقوبات على روسيا".

وتأتي هذه التعليقات بعد أن دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا بسبب معارضة موسكو لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وقبل ساعات من ذلك، دعا وزير الخارجية الألماني الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا من أجل إقناع بوتين بقبول وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وتابع ترامب مؤكدا: "أعتقد أننا سنسمع أخبارا جيدة عن إيران وأيضا عن حركة حماس في غزة".

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