بوتين: اذا ارادت اوروبا خوض حرب فنحن مستعدون لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بوتين في إجاباته عن أسئلة الصحفيين: "إذا أرادت أوروبا فجأة أن تبدأ حربا معنا وبدأتها، فقد تنشأ بسرعة كبيرة حالة لا يكون لدينا فيها من نتفاوض معه".

وأكد الرئيس: "نحن لا ننوي خوض حرب مع أوروبا، لقد قلت ذلك مائة مرة بالفعل. ولكن إذا أرادت أوروبا فجأة خوض حرب معنا وبدأتها، فنحن مستعدون حاليا. لا يمكن أن يكون هناك أي شك في ذلك".

وشدد بوتين على أن أوروبا تقف إلى جانب الحرب، وليس لديها أجندة سلام مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تقدم مقترحات غير مقبولة لروسيا بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا.

وقال: "ليس لديهم [دول أوروبا] أجندة سلام، فهم إلى جانب الحرب. وحتى عندما يحاولون ادعاء إدخال بعض التعديلات على مقترحات [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب، فإننا نرى ذلك بوضوح، كل هذه التعديلات تهدف فقط إلى شيء واحد - وهو إحباط عملية السلام بأكملها".

وأكد أن أوروبا تعيق الإدارة الأمريكية الحالية والزعيم الأمريكي دونالد ترامب من تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "[دول أوروبا] استبعدت نفسها من هذه العملية [للتسوية السلمية] - أولا. ثانيا - مراقبة أن نتائج [ما يحدث] اليوم [لا تعجبهم] أيضا، بدأوا في عرقلة الإدارة الحالية للولايات المتحدة والرئيس ترامب لتحقيق السلام [في أوكرانيا] عبر المفاوضات. هم أنفسهم رفضوا المفاوضات السلمية والآن يعرقلون الرئيس ترامب".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الدول الأوروبية تريد بهذه الطريقة لاحقا إلقاء اللوم على روسيا في عرقلة العملية السلمية في أوكرانيا.

وأوضح: "هذا هو هدفهم، ونحن نراه بوضوح. لذلك، إذا كانوا يريدون العودة حقا إلى أرض الواقع، استنادا إلى الوضع الذي يتطور على الأرض، كما يقولون في مثل هذه الحالات، فليكن - نحن نسمح بذلك".

كما لفت الرئيس الروسي إلى أن أحدا لم يستبعد الدول الأوروبية من المفاوضات بشأن أوكرانيا، وقال: "هم [دول أوروبا] يستاؤون من استبعادهم ادعاء من إجراء مفاوضات [حول أوكرانيا]. لكني أريد أن أشير إلى أنه لم يستبعدهم أحد - هم استبعدوا أنفسهم".

وأشار بوتين إلى مواصلة أوروبا العيش في أوهام بشأن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وقطع الاتصالات مع روسيا بشكل حاد بمبادرة منها، وقال: "لماذا فعلوا ذلك؟ لأنهم تبنوا فكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ولا يزالون يعيشون، على ما يبدو، في هذه الأوهام، على الرغم من أنهم يدركون، بعقلهم، أن هذا كان في الماضي بالفعل، وأن هذا لم يكن ممكنا. لقد خلطوا بين الرغبة والواقع في وقتهم، لكنهم لا يستطيعون ولا يريدون الاعتراف بذلك لأنفسهم".