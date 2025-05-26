الرئيس الايراني يستقبل رئيس وزراء باكستان رسميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان رسميا رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي مساء اليوم الاثنين 25 مايو.

وفي مراسم الاستقبال الرسمية، استقبلت وحدة المراسم الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني، بعد عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية والباكستانية، ثم قاما بتقديم الوفدين رفيعي المستوى المرافقين لبعضهما البعض. وبعد انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية، دخلا إلى مكان انعقاد المفاوضات الثنائية.

وصل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، قبل ساعة، إلى مطار مهرآباد في طهران، على رأس وفد رفيع المستوى، للقاء والتشاور مع كبار المسؤولين في بلادنا حول التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، وكان في استقباله وزير الداخلية اسكندر مؤمني. وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية لرئيس الوزراء الباكستاني إلى طهران خلال العام الماضي.

تأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني لطهران في اطار جولته إلى أربع دول هي تركيا وإيران وجمهورية أذربيجان وطاجيكستان، التي بدأت يوم الأحد من تركيا وتستمر حتى الجمعة (29 يونيو). ويقال إن هدف إسلام آباد من هذه الرحلات هو تعزيز التحالفات وترسيخ روايتها الإقليمية على المستوى العالمي.

قبل القيام بهذه الرحلة، أعلن محمد شهباز شريف في مقابلة صحفية أن الهدف الرئيسي من رحلته إلى طهران هو تقدير موقف إيران السلمي خلال الصراعات الأخيرة بين باكستان والهند.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس بلادنا يوم 17 مايو، أشاد رئيس وزراء باكستان بالجهود الفعالة التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تخفيف التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي، وأكد على حل الخلافات من خلال الحوار والحلول السياسية.

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