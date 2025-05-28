احمديان يلتقي أمين مجلس الأمن القومي البرازيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على أكبر احمديان، الذي توجه إلى روسيا للمشاركة في قمة موسكو الأمنية، التقى وناقش مع أمين مجلس الأمن القومي البرازيلي على هامش قمة موسكو الأمنية الدولية الثالثة عشرة.

وکان قد قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "إن عقد اجتماع بهذه الأهمية، وعلى هامش مؤتمر أمني في موسكو، يُظهر أن الدول المستقلة تطالب بإرساء الأمن من خلال مشاركة الشعوب وبناءً على مبدأ التعددية".

وأضاف أحمديان: إن إنهاء الجرائم الصهيونية في غزة هو مطلب مشترك لكل الأحرار في العالم، ولا يمكننا أن نظل صامتين حيال مثل هذه الجرائم.

واعتبر أحمديان أن تعزيز التعددية وبناء هيكل أمني جديد يتطلبان تعاونًا وطنيًا، مضيفًا: "يمكن رؤية أمثلة ناجحة على ذلك في منظمات مثل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، حيث تُعدّ المشاركة الكاملة للدول أمرًا بالغ الأهمية".



وناقش دور مختلف الجهات الفاعلة في مجال التعددية، وقال: "نحن بحاجة إلى حلول متعددة الأطراف وشاملة وكاملة في هذا المجال".

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