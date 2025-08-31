نائب الرئيس الايراني: سنتخذ الاجراءات اللازمة عند تفعيل آلية الزناد

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان عارف ادلى بهذا التصريح خلال تراسه، اليوم الاحد، اجتماع مجلس الوزراء؛ مردفا "نحن لطالما تمكنا من مواصلة المضي في الاطر والستراتيجيات المحددة من قبل القيادة، وذلك رغم كل العقوبات المفروضة على البلاد".

ولفت الى، ان "الية الزناد تشوبها ثغرات وشبهات كثيرة وفقا القانون والمعايير الدولية؛ مما يطرح بجدية التساؤل حول اهلية الترويكا الاوروبية في هذا الخصوص".

واشدد النائب الاول لرئيس الجمهورية، قائلا : بطبيعة الحال، عند تفعيل الية الزناد، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بما يتناسب مع هذا الإجراء.

وعلى صعيد اخر، تطرق عارف الى زيارة الرئيس الايراني الحالية للصين من اجل المشاركة في قمة شنغهاي؛ مؤكدا بان "المشاركة في هذه القمة، والتي تعد من الاجتماعات المهمة، تأتي في ذات المسار والستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ علاقات متعددة الأطراف، والمساهمة بفاعلية في التكتلات الإقليمية، وهي ستراتيجية حققت إنجازات جيدة خلال العام الماضي في البلاد".

ومضى الى القول : إن المشاركة في قمة منظمة شنغهاي تعد فرصة جيدة لعقد لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين الصينيين؛ مبينا ان تطوير وتعزيز العلاقات بين طهران وبكين، إلى جانب تعزيز الاواصر السابقة، يأتي ضمن أولويات البلدين، خاصة في ظل المشتركات الثقافية والتاريخية العميقة التي تجمع بين ايران والصين وشعبيهما.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، أشار عارف إلى الهجوم الوحشي وغير الإنساني الذي شنّه الكيان الصهيوني المعتدي، ضد قادة ومسؤولين في اليمن، واذ تقدم بالتعازي في استشهاد عدد من أعضاء الحكومة اليمنية، قال : لقد كشف هذا الكيان اللقيط من جديد عن طبيعته الحقيقية، التي لا تعترف بأي حدود لتجاوزاته، حتى لو طالت حكومة شرعية؛ مؤكدا بأن "الشعب اليمني الشجاع، الذي دفع ثمناً لدعمه للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، سيجتاز هذه المحن المؤلمة منتصراً، بفضل الله".