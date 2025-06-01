قاليباف يغادر إيران متوجهاً إلى أمريكا اللاتينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، الذي من المقرر أن يلتقي مسؤولين من جمهورية فنزويلا البوليفارية وكوبا خلال الزيارة الدورية للوفد البرلماني لجمهورية إيران الإسلامية إلى دول أمريكا اللاتينية، مطار مهر آباد الدولي بطهران مساء امس برفقة رسمية من محسن إسماعيلي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية والبرلمانية، متوجهاً إلى كاراكاس، عاصمة فنزويلا.

ومن المقرر أيضاً أن يتوجه الوفد البرلماني لبلادنا إلى البرازيل للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات مجموعة بريكس.

وخلال إقامته في برازيليا، عاصمة هذا البلد، يلقي قاليباف كلمة في هذه الدورة من الاجتماع وسيلتقي أيضاً بنظرائه من دول أخرى.

ويرافق رئيس مجلس النواب الإيراني خلال رحلته إلى أمريكا اللاتينية جليل مختار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الكوبية، وسالار ولايت مدار نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الفنزويلية، وغلام رضا تاج كردون رئيس لجنة التخطيط والميزانية، ومحمد رشيدي ممثل كرمانشاه، كما يضم الوفد البرلماني الإيراني خلال رحلته إلى البرازيل كل من أحمد نادري عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، ومريم عبداللهي ممثلة مدينة ميانه، ومصطفى طاهري ممثل مدينة زنجان.

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