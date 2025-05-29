ايران والعراق تتفقان على تطوير حقلي سندياد وخرمشهر المشتركين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح وزير النفط الايراني محسن باك نجاد حول آخر مستجدات 10 منتجات نفطية وحظر استيراد المنتجات المماثلة: "لا شك أن استيراد المنتجات ذات الإنتاج المحلي المماثل محظور، وهذا القرار لا يزال ساري المفعول في قطاع النفط، ونحن ملتزمون بهذا المبدأ لدعم الإنتاج المحلي ودعمه".

وأضاف: "نحن ندعم تعزيز القدرات المحلية في مجال البناء، بل ووفرنا تسهيلات وتسهيلات للإنتاج لأول مرة، حيث وقّعنا مذكرة تفاهم بقيمة حوالي 200 مليون دولار للإنتاج لأول مرة، وهذا أساس متين للإنتاج المحلي".

كما أشار وزير النفط إلى سياسات وتوجهات الحكومة الرابعة عشرة في تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة في مجال التبادل التجاري والاقتصادي، وقال: "تصدير المنتجات المحلية إلى الدول المجاورة من أولوياتنا، وخلال زيارتي للعراق، ناقشتُ مع وزير النفط ووزير الكهرباء في هذا البلد مسألة معدات الإنتاج المحلية، وتوصلنا إلى تفاهمات جيدة في هذا الصدد".

وأشار باك نجاد إلى تطوير حقول المشتركة بين إيران والعراق، وأضاف: "لدينا تفاهمات قيد التنفيذ للتطوير المشترك لحقل سندباد، الواقع ضمن الأراضي العراقية، وحقل خرمشهر، الواقع ضمن الأراضي الإيرانية".