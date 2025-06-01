قناة "الحره" الأمريكية في العراق تتوقف رسمياً

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن "ميدل إيست نيوز"، فقد أصدرت شبكة "الحره"، التي تبث برامجها باللغة العربية والتي أنشأتها الحكومة الأمريكية بعد احتلال العراق في عام 2003، بيانًا أعلنت فيه عن توقف نشاطها الرسمي.

وجاء في البيان أن الكونغرس الأمريكي قد وافق في (14 مارس) من هذا العام على تمويل شبكة "الحره" حتى نهاية السنة المالية 2025. ولكن بعد يوم واحد، أبلغت وكالة الإعلام الدولية الأمريكية عن قرار مفاجئ بوقف التمويل لهذه الشبكة وغيرها من المؤسسات الإعلامية التي تتلقى ميزانيتها من الحكومة الأمريكية.

وكانت إدارة "دونالد ترامب"، رئيس الولايات المتحدة، قد أعلنت في مارس من هذا العام عن عزمها على وقف جميع المدفوعات الحكومية للمؤسسات الإعلامية المدعومة من الحكومة الأمريكية في إطار جهودها الواسعة لتقليص النفقات الحكومية.

وقد صرح "جيفري غيدمن"، المدير التنفيذي لمؤسسة "شبكات البث في الشرق الأوسط" (MBN)، التي تتبعها شبكة "الحره"، سابقًا بأن بث برامج "الحره" سيتوقف، لكن سيتم السعي لاستمرار نشاط الشبكة في الفضاء الرقمي مع تقليص عدد الموظفين إلى عشرات فقط.

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