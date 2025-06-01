القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون واهداف حيوية للاحتلال الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القوات المسلحة اليمنية في بيانها الذي تلاه الناطق باسمها العميد يحيى سريع "نفّذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللّد ("بن غوريون") في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستيّ فرط صوتيّ".

وتابع البيان: "حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وأضاف سريع أن "سلاح الجو المسيّر في القوّات المسلَّحة اليمنيّة نفّذ 3 عمليّات عسكريّة استهدفت ثلاثة أهداف حيويّة تابعة للعدوّ الإسرائيليّ في مناطق يافا وأسدود وأمّ الرّشراش في فلسطين المحتلّة وذلك بثلاث طائرات مسيّرة".

وختم سريع بتأكيده أن "القوات المسلحة اليمنية، وبعد نجاحها في فرض حظر جزئي لحركة الملاحة الجوية في مطار اللد، تعمل بعون الله تعالى على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في المطار المذكور خلال الفترة المقبلة، وعلى من تبقى من شركات الطيران التي لم تستجب بعد لقرار الحظر، أخذ هذا بعين الاعتبار، حفاظاً على سلامة طائراتها وعملائها".

وكانت القوات المسلّحة اليمنية نفّذت يوم 29 أيار/مايو الماضي عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية مطلع أيار/مايو عن فرض حصار جوي شامل على كيان الاحتلال من خلال تكرار استهداف المطارات، ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العسكرية على غزة.وقبلها بيوم، قصف الاحتلال الإسرائيلي مطار صنعاء ودمّر آخر طائرة مدنية هناك.