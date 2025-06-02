صادرات إيران غير النفطية تصل إلى 8 مليارات و241 مليون دولار

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس الجمارك الإيرانية، أن صادرات إيران غير النفطية في أول شهرين من العام الحالي بلغت 24 مليون و622 ألف طن، بقيمة 8 مليارات و241 مليون دولار. وأوضح أن هذه الكمية من السلع المصدرة شهدت زيادة بنسبة 4.4% من حيث الوزن، بينما انخفضت من حيث القيمة بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالصادرات، ذكر أن 5 ملايين و718 ألف طن من السلع البتروكيماوية تم تصديرها بقيمة 2 مليار و217 مليون دولار، مما يدل على زيادة بنسبة 4% من حيث الوزن و3% من حيث القيمة.

أهم 5 سلع غير نفطية

وفيما يتعلق بالسلع الرئيسية المصدرة غير النفطية في أول شهرين من العام الإيراني الحالي، أشار عسكری إلى أن أبرزها كانت: "البروبان" المسال بقيمة 643 مليون دولار، الغاز الطبيعي بقيمة 455 مليون دولار، البوتان المسال بقيمة 452 مليون دولار، قير النفط بقيمة 419 مليون دولار، والميثانول بقيمة 388 مليون دولار.

وأضاف أن الصين كانت الوجهة الرئيسية للصادرات الإيرانية بقيمة 2 مليار و425 مليون دولار، تلتها العراق بمليار و500 مليون دولار، والإمارات بمليار و94 مليون دولار، وتركيا بـ 673 مليون دولار، وأفغانستان بـ 374 مليون دولار، وباكستان بـ 322 مليون دولار، وعمان بـ 305 مليون دولار.

أهم 5 سلع مستوردة

أما بالنسبة للسلع الرئيسية المستوردة، فقد شملت الذهب في أشكاله الخام بقيمة 860 مليون دولار، والذرة العلفية بقيمة 657 مليون دولار، والأرز بقيمة 289 مليون دولار، وزيت بذور عباد الشمس بقيمة 215 مليون دولار، وبذور الصويا بقيمة 211 مليون دولار.

وأكد رئيس الجمارك الإيرانية أن الدول الرئيسية المتعاملة في الواردات مع إيران خلال أول شهرين من العام الايراني الحالي 1404 شملت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و596 مليون دولار، والصين بقيمة 2 مليار و206 مليون دولار، وتركيا بمليار و367 مليون دولار، وألمانيا بـ 308 مليون دولار، والهند بـ 291 مليون دولار، وهولندا بـ 215 مليون دولار، وسويسرا بـ 190 مليون دولار.

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