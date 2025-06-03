سلطاني‌ فرد: زيارة عراقجي إلى القاهرة مهدّت الطريق لتعزيز العلاقات بين إيران ومصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد حسين سلطاني‌ فرد، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، أشار إلى زيارة السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة، وقال إن طريق تعزيز العلاقات بين البلدين أصبح ممهداً أكثر من أي وقت مضى.

وكتب في حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "زيارة الدكتور عراقجي إلى مصر كانت ناجحة جداً في مرحلة مهمة وحساسة للغاية. كان اللقاء مع السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مليئاً بالمعلومات العميقة والدقيقة والمستنيرة."

وأكد ممثل إيران: "طريق تعزيز العلاقات أصبح ممهداً أكثر من أي وقت مضى."

ووصل عراقجي إلى مصر مساء الأحد، وخلال هذه الزيارة التقى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وعدداً من الشخصيات السياسية والدينية في مصر، حيث أجريت مباحثات ومشاورات.

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