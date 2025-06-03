  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٣ م

سلطاني‌ فرد: زيارة عراقجي إلى القاهرة مهدّت الطريق لتعزيز العلاقات بين إيران ومصر

سلطاني‌ فرد: زيارة عراقجي إلى القاهرة مهدّت الطريق لتعزيز العلاقات بين إيران ومصر

صرّح رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية أن زيارة وزير الخارجية إلى القاهرة مهدّت الطريق لتعزيز العلاقات بين إيران ومصر أكثر من أي وقت مضى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد حسين سلطاني‌ فرد، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، أشار إلى زيارة السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة، وقال إن طريق تعزيز العلاقات بين البلدين أصبح ممهداً أكثر من أي وقت مضى.

وكتب في حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "زيارة الدكتور عراقجي إلى مصر كانت ناجحة جداً في مرحلة مهمة وحساسة للغاية. كان اللقاء مع السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مليئاً بالمعلومات العميقة والدقيقة والمستنيرة."

وأكد ممثل إيران: "طريق تعزيز العلاقات أصبح ممهداً أكثر من أي وقت مضى."

ووصل عراقجي إلى مصر مساء الأحد، وخلال هذه الزيارة التقى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وعدداً من الشخصيات السياسية والدينية في مصر، حيث أجريت مباحثات ومشاورات.

/انتهى/َِ

رمز الخبر 1958797

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات