قاليباف: لم يكن للاستكبار سوى الظلم والقهر والضغط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمد باقر قاليباف لدى وصوله إلى مطار هافانا وفي لقاء مع نائب رئيس مجلس النواب الكوبي: لم يكن للاستكبار سوى الظلم والقهر والضغط.

وأضاف: للحرية ثمن، وعلى الدول التي تسعى للاستقلال والحرية أن تدفع هذا الثمن.

وأكد ان كوبا دولة صديقة ومستقلة، لذا يجب علينا تعزيز العلاقات بين البلدين واستخدام كل الإمكانيات للوقوف في وجه سياسة العدو الأحادية.

وأشار إلى أن الاستكبار فرض أشد العقوبات على الأمة الإيرانية، لكن الشعب الإيراني صمد في وجه هذه الضغوط حفاظًا على استقلال بلاده.

وفي إشارة إلى قدرات البلدين، قال قاليباف: كلما تواصلت إيران وكوبا واستفادتا من تجارب بعضهما البعض، قلّت الأضرار التي لحقت بهما جراء ضغوط الاستكبار وعقوباته، وازدادتا قوة.

وأضاف: "هذه الزيارة جاءت لهذا الغرض أيضًا، ونأمل أن نستفيد من هذا الوقت المحدود على أكمل وجه".

كما قال نائب رئيس البرلمان الكوبي في هذا اللقاء: "لقد عانت كل من إيران وكوبا من عقوبات قاسية فرضها الاستكبار العالمي والإمبريالية، لذا فإن يد التعاون التي مدّتها الدولتان لبعضهما البعض هي علامة تضامن جديرة بالثناء".

وأضاف: "إن الدعم الذي قدمته إيران لكوبا في المحافل الدولية جدير بالثناء، والشعب الكوبي ممتن له".

وأضاف نائب رئيس البرلمان الكوبي: "أنا سعيد وممتن لوجودكم في كوبا".

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