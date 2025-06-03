الحكومة الإيرانية: لن نترك طاولة المفاوضات والمشكلة الاساسية هى التصريحات المتناقضة للأمريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انها قالت المتحدث باسم الحكومة الايرانية اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي: "لقد أكدنا مرارًا استعدادنا للتفاوض، ولكن ليس بطريقة لنقول اليوم شيئا وغدا شيئا آخر او لن نقول في السر شيئا وفي وسائل الإعلام شيئا آخرا".

وردا على سؤاg حول التصريحات الأميركية أثناء المفاوضات وبعدها، قال: "إحدى مشاكلنا في هذا المجال هي هذه التصريحات المتناقضة، هذه التناقضات تجعل العمل صعبا، ولكن بمهارة دبلوماسيينا في التفاوض سنواصل مسار التفاوض بما يخدم مصلحة الشعب ويحافظ على مصالحه".

أكدت: "جميع سيناريوهاتنا وخططنا مطروحة تمامًا ونكون على دراية تامة بالموضوع، وندرك تمامًا جميع القضايا"، مضيفا: "لذلك، في المجال النووي وفي مجال العقوبات، خططنا واضحة تمامًا، والحكومة لا تتردد في تنفيذها".

وفيما يتعلق بوثيقة التعاون الممتدة لـ 25 عامًا بين إيران والصين، قالت: "بدأت هذه القضية قبل 5 سنوات؛ وهناك منظور طويل الأمد في هذه الاتفاقية، ولدى البلدين إمكانية التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية والتبادل الثقافي وطريق الحرير، وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال، في هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات، يتم تقديم واخذ التنازلات، ويتم الالتزام بهذه الاتفاقية".

وبخصوص نتائج مراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي في مجمع تشخيص مصلحة النظام، قالت المتحدثة باسم الحكومة: "نأمل أن تستمر قضية مكافحة تمويل الإرهاب التي طُرحت في المجمع، كما حدث في موضوع باليرمو، وأن تُحل وأن تستفيد البلاد من فوائدها".

وردًا على سؤال حول زيارة الرئيس الايراني إلى عُمان وما إذا كان هناك حديث مع الجانب العُماني حول مفاوضات غير مباشرة، قالت مهاجراني: "من أهم استراتيجيات سياستنا الخارجية توسيع العلاقات مع دول المنطقة، وقد جاءت هذه الزيارة استجابةً لزيارة سلطان عُمان الى طهران. نحن مهتمون بتعزيز العلاقات مع المنطقة ومع عُمان، ونسعى لزيادة حجم التبادلات التجارية، الذي يبلغ حاليًا 3 مليارات دولار، إلى 20 مليار دولار. وخلال هذه الزيارة، جرى الحديث أيضًا عن وساطة عُمان".

وأوضحت: "لقد أثبتنا بالأفعال أننا نقف إلى جانب المظلومين في العالم، ونؤكد على ضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني. شهدنا مؤخرًا قيام مراهق بالذهاب إلى غزة، وأراد أن يُظهر معاناة فلسطين. تلعب إيران دورًا مهمًا في هذا الصدد، وان اتصالات وزير الخارجية مع وزيري خارجية مصر ولبنان في هذا الصدد، ونحن نسعى إلى إرساء سلام حقيقي في المنطقة".

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