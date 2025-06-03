عراقجي: ندعم جهود الحكومة والشعب اللبناني لطرد المحتلين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في مؤتمر صحفي في لبنان: " سنواصل مسيرتنا في توسيع المسار السياسي والاقتصادي بين إيران ولبنان".

وأضاف إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بشكل كامل استقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ونحن نسعى إلى علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض.

وتابع نحن ندين احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية من قبل الكيان الصهيوني وندعم كل الجهود التي تبذلها الحكومة والشعب اللبناني لطرد المحتلين بأي وسيلة، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية.

ولفت عراقجي إلى أنه فيما يتعلق بإعادة إعمار لبنان، فإن الشركات الإيرانية مستعدة للمشاركة وإذا كانت الحكومة اللبنانية مهتمة، فسيتم ذلك من خلال الحكومة اللبنانية.

وختم قائلا نحن ندعم الحوار الوطني، والوحدة الوطنية، والتوافق الوطني في لبنان، وسندعم أي قرار تتخذه الطوائف اللبنانيةهذه الحوارات تخص اللبنانيين فقط، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيها.

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